FromSoftware vuole crescere, mentre il resto dell'industria licenzia

Il presidente di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, ha commentato gli ultimi difficili anni dell'industria videoludica, precisamente per quanto riguarda i continui licenziamenti, affermando che la sua visione attuale per l'azienda è l'espansione.

Parlando con IGN USA, Miyazaki ha detto di essere "consapevole della situazione" e l'ha descritta come "straziante", ma ha rifiutato di entrare nei dettagli. "È difficile per me capire le circostanze esatte. Non voglio parlarne nello specifico", ha detto.

"Parlando a nome di FromSoftware, penso che siamo molto fortunati perché abbiamo molti sviluppatori emergenti e appassionati che sono cresciuti e si sono sviluppati all'interno dello studio e hanno raggiunto le posizioni di director e ciò gli hanno permesso di dirigere progetti come il recente Armored Core VI".

"Abbiamo molti di questi director emergenti a cui possiamo delegare questi progetti e siamo in grado di avere più progetti in corso contemporaneamente".

"In questo clima, almeno per noi, prevedo una FromSoftware in cui i giochi possano essere diretti da altri, non solo da me. Penso che di fronte a questa lotta e alla situazione in cui si trova l'industria dei videogiochi in questo momento, vedo questo momento come un istante in cui continuare a crescere, continuare a coltivare questo talento e continuare a pubblicare questi giochi il più a lungo possibile".