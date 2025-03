Nintendo Switch Online rimuove un gioco anche in Europa e USA: è un brutto precedente?

Be', non è così.

Come vi abbiamo già segnalato, il videogioco Super Formation Soccer (noto in occidente come Super Soccer ) è stato rimosso dal catalogo giapponese di Nintendo Switch Online . Si tratta della prima volta che qualcosa del genere succede, ma inizialmente vi era il dubbio che il tutto fosse legato alla sola versione nipponica e che quella europea e americana fosse al sicuro.

I dettagli della rimozione del gioco di Nintendo Switch Online

Nintendo ha infatti confermato che Supper Soccer sarà rimosso dalle librerie di Nintendo Switch Online dell'Europa e degli Stati Uniti. Ad oggi ci sono oltre 300 giochi sul servizio in abbonamento per la console, che include titoli per NES, SNES, Game Boy, Game Boy Coloro, Game Boy Advance, Nintendo 64 e Sega Mega Drive, quindi gli utenti non sono certo a corto di titoli con i quali divertirsi, ma chiaramente è un precedente che potrebbe ripetersi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Possiamo forse dare per scontato che i giochi sviluppati da Nintendo non saranno mai rimossi, ma i titoli di terze parti potrebbero a un certo punto venir eliminati dai rispettivi editori originali. Super Soccer non sarà più accessibile dal 28 marzo.

Rispondendo alla notizia su Twitter, l'ex cofondatore di PlatinumGames e attuale fondatore di Clovers Studio Hideki Kamiya - che pubblica regolarmente post sul suo amore per i giochi retrò - ha criticato la mossa, chiedendo il ritorno del servizio Virtual Console, che era disponibile su Wii, Wii U e 3DS e permetteva di acquistare singoli giochi. "Ehi, ehi, ehi, credo che gli abbonamenti non vadano bene, dopotutto", ha scritto Kamiya, come vedete poco sopra. "Seriamente, riattivate la Virtual Console... non siate così cattivi".

Va comunque detto che anche la Virtual Console aveva subito alcune eliminazioni, con giochi come Teenage Mutant Ninja Turtles, Yoshi's Cookie, Pitfall: The Mayan Adventure, Aleste, SimCity, Street Fighter II, Final Fight 1-3, Super Turrican 2 e Super R-Type.