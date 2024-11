Horizon Zero Dawn Remastered su Steam ha meno giocatori simultanei dell'originale

Nello specifico, Horizon Zero Dawn Remastered ha registrato un picco di 2.538 giocatori simultanei al lancio , avvenuto il 31 ottobre. Nei giorni successivi il numero di utenti non è aumentato, anzi è sceso di alcune centinaia: il massimo raggiunto nelle ultime 24 ore è di 2.251 giocatori.

Al momento il gioco originale ha più utenti attivi su Steam

Al contrario, la versione originale di Horizon Zero Dawn nelle ultime 24 ore ha raggiunto un picco di 2.588 giocatori e in generale nelle ultime settimane si è mantenuto su numeri simili o persino superiori. Sia chiaro, i risultati della Remastered non sono entusiasmanti in generale, per quanto chiaramente non si tratta di un'operazione mirata a smuovere le masse, ma è curioso il fatto che stia andando peggio o alla pari dell'originale uscito su PC quattro anni fa.

Aloy affronta una bestia meccanica in Horizon Zero Dawn Remastered

Del resto il lavoro svolto per svecchiare l'avventura di Guerrilla Games è stato buono, come spiegato nella nostra recensione di Horizon Zero Dawn Remastered, ed è possibile eseguire l'upgrade alla versione rimasterizzata pagando 9,99 euro. Tuttavia, il problema sembrerebbe essere a monte, visto che sin dall'annuncio (ma anche prima in realtà, se consideriamo i rumor) da molti l'operazione era stata bollata come inutile, considerando che il titolo originale tutt'ora si difende bene graficamente (specialmente su PC) e non si sentiva proprio il bisogno di una versione rimasterizzata.