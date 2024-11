Il cosplay di Bulma Wild Rider di keith.colors da Dragon Ball ci propone una foto in motocicletta

Bulma è la migliore amica di Goku ed è nel cuore tanto una inventrice quanto un avventuriera. Nel corso delle varie saghe narrative la ragazza è apparsa in molte versioni, presente sin dalla prima ricerca delle Sfere del Drago. Una delle sue versioni è quella scelta per il cosplay, Bulma "Wild Rider".

La fotografia di Bulma Wild Riders

In questo specifico cosplay di keith.colors, Bulma ha dalla propria persino una motocicletta, elemento raramente utilizzato per un cosplay di questo tipo, che si accontenta spesso di un fucile giocattolo o una Sfera del Drago per dare una collocazione al personaggio. keith.colors ha invece dato il tutto per tutto, creando al meglio la propria Bulma in uno scatto dinamico in mezzo alla natura.

