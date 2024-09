La Ultra Collector's Edition giapponese di Monster Hunter Wilds include una bicicletta

Monster Hunter Wilds è un titolo attesissimo e, com'è normale che sia, Capcom ha deciso di creare varie edizioni per il gioco, aggiungendo diversi extra fisici in quelle più costose. Uno degli oggetti inclusi nella Ultra Collector's Edition giapponese è però davvero strano. Di cosa si tratta? Di una bicicletta . A pensarci bene può essere comoda per andare a caccia di mostri.

Ma dove vai, cacciatore in bicicletta

"L'edizione da collezione ULTRA di Monster Hunter Rise: Sunbreak (esclusiva per il Giappone, per quanto ne sappia) include un peluche di Baby Seikret, una bici pieghevole a tema Seikret, una copia PS5 del gioco, una custodia a tema Weapon Bag e uno Steelbook!" ha raccontato l'utente X @KinoKreations, mostrando anche delle foto del pacco.

In effetti tutto questo ben di Manitù ha un prezzo non indifferente, visto che si parla di 181.590 yen, ossia più di 1.250 euro. Viene da chiedersi se in edizioni del genere non sarebbe meglio includere oggetti davvero a tema con il gioco, ma è una domanda che cadrà nel vuoto, considerando che vengono realizzate soprattutto per andare a catturare l'interesse dei fan più danarosi.

Per il resto vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds uscirà il 28 febbraio 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, come annunciato durante lo State of Play di ieri notte.