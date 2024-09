Al via i preorder di Monster Hunter Wilds: ecco prezzi e contenuti delle edizioni digitali e bonus preorder

Acquistando qualsiasi edizione digitale di Monster Hunter Wilds prima del lancio riceverete come bonus di prenotazione lo stile armatura (usato per modificare l'aspetto del set del giocatore, ma non statistiche e abilità) Cavaliere Gilda e l'Amuleto della Speranza. Inoltre, in esclusiva per PlayStation Store , i preordini garantiscono un mini artbook digitale sotto forma di applicazione separata rispetto al gioco principale.

Dopo le novità presentate durante lo State of Play andato in onda questa notte, oggi sono stati aperti i preorder delle copie digitali di Monster Hunter Wilds , vediamo prezzi, dettagli e contenuti delle varie edizioni disponibili e i bonus di prenotazione.

Le edizioni Standard, Digital Deluxe e Premium Deluxe Edition

Partendo dalla Standard Edition, sarà disponibile al prezzo di 79,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S, mentre quella PC è prezzata 69,99 euro. Non include nessun extra in particolare, se non quelli garantiti con i preorder.

Il bonus di prenotazione di Monster Hunter Wilds per tutte le piattaforme

Salendo di livello troviamo la Deluxe Edition al prezzo di 99,99 euro per console e di 89,99 euro per PC. Include il Pacchetto Deluxe, che comprende una serie di oggetti per la personalizzazione estetica del personaggio, gesti e adesivi da usare nella chat. Nello specifico:

Stile armatura (set): Soldato feudale

Stile armatura: Benda dello Schermidore

Stile armatura: Parrucca con corna Oni

Decorazioni Seikret: Bardatura del soldato

Decorazioni Seikret: Bardatura del generale

Stile armatura Felyne (set): Ashigaru Felyne

Ciondolo: Campanella del volatile

Gesto: Grido di battaglia

Gesto: Uchiko

Pettinatura: Codino alto dell'eroe

Pettinatura: Guerriero raffinato

Trucco/Pittura facciale: Kumadori del cacciatore

Trucco/Pittura facciale: Fiore speciale

Set adesivi: Unità Avis

Set adesivi: Mostri delle Piane ventose

Targhetta: cornice extra - Alba ramata

I contenuti della Deluxe Edition digitale di Monster Hunter Wilds

Infine abbiamo l'Edizione Premium Deluxe a 119,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S e a 109,99 euro per PC. Oltre a tutti i contenuti della Deluxe Edition, comprende anche il pacchetto Bonus Premium e i Pacchetto DLC cosmetico 1 e 2, che verranno pubblicati dopo il lancio rispettivamente durante la primavera e l'estate 2025. Nello specifico, includono:

Bonus premium (previsto per l'uscita insieme al gioco)

Stile armatura: Orecchie wyverniane

Bonus premium: Profilo cacciatore (set)

Brano: Proof of a Hero (versione 2025)

Pacchetto DLC cosmetico 1 (primavera del 2025)

Stile armatura: 1 serie (5 pezzi) e 1 pezzo

Decorazioni seikret: 2

Ciondoli: 6 (varianti colore)

Set di pose: 1

Trucco/Pittura facciale: 1

Set adesivi: 1

Set di brani: 1

Contenuti di personalizzazione accampamento mobile: 2

Pacchetto DLC cosmetico 2 (estate del 2025)

Stile armatura: 1 serie (5 pezzi)

Ciondoli: 6 (varianti colore)

Set di gesti: 2

Pettinature: 2

Trucco/Pittura facciale: 2

Set adesivi: 1

I contenuti della Premium Deluxe Edition di Monster Hunter Wilds

Se siete interessati, trovate il gioco su PlayStation Store a questo indirizzo, su Xbox Store da qui e infine su Steam a questo link.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile dal 28 febbraio 2025. Ieri abbiamo visto un nuovo scoppiettante trailer, a cui sono seguiti informazioni sul mostro "flagship" e gli altri mostrati durante lo State of Play e i requisiti di sistema per la versione PC.