La Stagione 3 di Suicide Squad: Kill the Justice League debutta su Steam con meno di 250 giocatori

Certo, un aggiornamento finale che consenta di utilizzare anche i vari Batman, Flash, Lanterna Verde e Superman potrebbe magari cambiare le cose... oppure no?

È un peccato che non ci sia praticamente nessuno ad apprezzare la chiusura del cerchio narrativo del titolo di Rocksteady Studios, visto che non sono bastate le tante promozioni a rilanciare le vendite e sulla piattaforma Valve i numeri sono quelli che sono.

Non solo: stando agli immancabili video di gameplay spuntati nelle ultime ore su YouTube, la nuova stagione porta anche avanti la sottotrama del "ritorno" di cui si vociferava qualche tempo fa, e che vede il salvataggio dei vari componenti della Justice League .

Continua purtroppo il calvario di Suicide Squad: Kill the Justice League, che ha totalizzato meno di 250 giocatori su Steam in occasione del debutto della Stagione 3 , che ha introdotto il personaggio giocabile di Lawless.

Chi è Lawless?

Come sappiamo, Rocksteady è stata colpita dai licenziamenti dopo i risultati di Suicide Squad: Kill the Justice League, ma il supporto post-lancio del gioco proseguirà come previsto e lo dimostra appunto l'arrivo della Stagione 3, con il suo nuovo personaggio giocabile.

Figlia di Deadshot, Lawless è una sorta di moderno Robin Hood in salsa streamer che "ruba ai ricchi per dare ai poveri" nel tentativo di redistribuire la ricchezza a Gotham, sebbene i suoi metodi siano ovviamente tutt'altro che leciti.

Il personaggio fa il proprio arrivo nella Metropolis di Suicide Squad: Kill the Justice League per arraffare un po' della sofisticata tecnologia aliena di Brainiac, così da poterla poi rivendere al migliore offerente, ma si rende conto anche che ciò la porterà a incontrare di nuovo suo padre.