Blade è stato rinviato di nuovo: il film con Mahershala Ali non uscirà nel 2025

Anche il secondo regista, Yann Demange, ha abbandonato la nave lo scorso giugno, mentre un altro autore ancora, Eric Pearson, è stato assunto per effettuare delle modifiche allo script. Nel frattempo, la produzione ha subito ritardi prima a causa della pandemia e poi degli scioperi .

Blade è stato nuovamente rinviato : il film Marvel con Mahershala Ali non uscirà nel 2025 nelle sale cinematografiche, stando al nuovo calendario pubblicato da Disney, e al momento la pellicola non ha una nuova data.

Nel frattempo...

Come ricorderete, lo scorso dicembre è stato annunciato Marvel's Blade da Arkane e Bethesda: un ambizioso tie-in che probabilmente puntava anche sulla popolarità del film, e che esattamente come la pellicola Marvel non ha ancora una data di uscita.

Marvel's Blade

Il diurno è stato inoltre protagonista di un clamoroso ritorno in Deadpool & Wolverine, nella versione originale interpretata da Wesley Snipes, e sono ormai diverse settimane che Ryan Reynolds sta spingendo affinché il personaggio diventi protagonista di un capitolo conclusivo.

Insomma, nonostante l'indubbio fascino del personaggio creato da Marv Wolfman e Gene Colan, al momento le possibilità di rivederlo sullo schermo in una forma o nell'altra sono in bilico.