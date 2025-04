La data di uscita di GTA 6 torna al centro dell'attenzione, grazie allo spostamento di Borderlands 4

L'annuncio a sorpresa dello spostamento del lancio di Borderlands 4 ha avuto un effetto collaterale che potrebbe risultare sorprendente, ma in verità ha alcune basi logiche: la data di uscita di GTA 6 è tornata al centro dell'attenzione, perché in molti pensano che il tutto rientri in una strategia concordata da Take-Two con i suoi team.

Borderlands 4 è stato anticipato al 12 settembre, ovvero spostamento di alcuni giorni in anticipo rispetto alla data che era stata annunciata in precedenza, ovvero il 23 settembre, con una mossa che, di questi tempi, è assolutamente rara e sorprendente.

Considerando che Gearbox è parte integrante di Take-Two, lo stesso editore di Rockstar Games, in molti stanno collegando la questione a una possibile mossa strategica per non accavallare tra loro delle uscite di grande importanza per la compagnia.