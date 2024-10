Hades 2 ottiene la patch 6 che cambia soprattutto il bilanciamento del gioco

Hades 2 si aggiorna ancora, dimostrando la notevole velocità con cui Supergiant continua a lavorare sul nuovo gioco che è in effetti ancora in fase di sviluppo attivo, visto che si trova in accesso anticipato, e ottiene in queste ore la patch 6, che agisce soprattutto sul bilanciamento.

A pochi giorni di distanza dal grosso Olympic Update che ha aggiunto una nuova area, armi, personaggi e altri elementi rilevanti in termini di contenuti, questa Patch 6 risulta più contenuta e meno evidente, ma non meno importante per quanto riguarda il funzionamento delle meccaniche interne del gioco.

Anche basandosi sui feedback degli utenti, che è poi il motivo principale per il quale il titolo si trova disponibile in accesso anticipato, gli sviluppatori hanno lavorato soprattutto sul bilanciamento e le meccaniche del combattimento, cercando di rendere diversi aspetti del gioco più agevoli.