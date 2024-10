Nessuno è pronto per l'Intelligenza Artificiale Forte, lo afferma un ex-consulente di OpenAI

Miles Brundage, ex-consulente senior di OpenAI per la preparazione all'intelligenza artificiale forte (AGI), ha rivelato un messaggio diretto nel suo annuncio di addio : nessuna azienda, compresa OpenAI, è realmente pronta per l'AGI. Brundage, figura centrale per sei anni nelle iniziative di sicurezza di OpenAI, ha scritto: "Non penso che questa sia un'affermazione contro OpenAI."

Verso un focus economico

Questa uscita si colloca in un quadro di recenti e importanti abbandoni all'interno di OpenAI, in particolare nei team di sicurezza. Jan Leike, ricercatore di punta, ha recentemente lasciato l'azienda, lamentando che la sicurezza sia stata messa in secondo piano per il lancio di nuovi prodotti. Anche Ilya Sutskever, co-fondatore, ha deciso di lasciare OpenAI per fondare una startup che si concentra su uno sviluppo sicuro dell'AGI. La chiusura del team di Brundage, AGI Readiness, insieme alla precedente dissoluzione del team Superalignment, accentua le divergenze tra la missione iniziale di OpenAI e la sua attuale direzione commerciale. Questa trasformazione verso un focus sui prodotti riflette anche motivazioni economiche. OpenAI si trova sotto pressione in quanto deve evolversi in una public benefit corporation a scopo di lucro entro due anni per mantenere i fondi dell'investimento da 6,6 miliardi di dollari ricevuti. La mossa non è stata priva di critiche, e Brundage aveva già espresso riserve nel 2019, quando OpenAI ha creato la divisione for-profit. In partenza, Brundage ha spiegato che ora desidera contribuire da un'angolazione esterna alla governance AI, libero dalle limitazioni interne e dai vincoli aziendali.