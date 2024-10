Hades 2 si aggiorna con il grosso Olympic Update che aggiunge una nuova area, armi e personaggi

Supergiant Games prosegue il suo lavoro su Hades 2, che nonostante sia uscito da tempo in accesso anticipato è ancora in piena fase evolutiva, come dimostra anche il lancio di questo grosso Olympic Update che aggiunge diversi elementi al gioco come una nuova area, oltre a nuovi personaggi e armi.

Dopo aver visto la Patch 3 con tantissime novità arrivare l'estate scorsa, è ancora tempo di novità e arricchimenti vari per Hades 2, che ottiene diversi nuovi elementi con questo aggiornamento diffuso in queste ore, a dimostrazione di come il progetto sia ancora pienamente in corso.

Hades 2 si sta peraltro dimostrando già ora un degno seguito dell'eccezionale capostipite, uno degli action RPG roguelite più in vista e probabilmente più giocato, grazie a una meccanica veramente ben costruita e un notevole carisma generale.