PlayStation Stars non permette più di spendere i punti per il credito PSN: è un errore o voluto?

L'impressione è che si tratta di un errore , oppure che Sony stia facendo dei lavori sull'applicazione e che quindi la visualizzazione dei contenuti sia imprecisa. Visto che prevenire è meglio che curare, potrebbe però essere una buona idea usare i vostri punti per reclamare il credito (nel caso in cui ancora vediate l'opzione) prima che sia troppo tardi.

Al tempo stesso vi sono alcuni utenti di ResetEra che segnalano di vedere ancora i voucher tramite la PS App, nella sezione PS Stars. In altre parole, non è chiaro se effettivamente sia una rimozione su larga scala o se sia qualcosa di causale.

Abbiamo controllato anche noi e, al momento della scrittura, effettivamente non vediamo alcuna voce per il riscatto del credito .

Cos'è e come funziona PS Stars

Ricordiamo, in caso non abbiate mai usato PS Stars, che il programma di Sony dona una serie di punti dopo ogni acquisto su PS Store o al completamento di certe "Campagne" che vanno prima attivate. Si tratta di cose come avviare specifici videogiochi, usare funzioni di PS Plus e non solo. Alcuni premi sono in realtà oggetto digitali da collezione (non sono NFT).

Il logo del PS Store

I punti PS Stars possono essere usati per ottenere vari tipi di premi. Oltre a ulteriori oggetti digitali da collezione, vi sono anche giochi (come Palworld, Stellar Blade e tanti altri) e pacchetti aggiuntivi. Vi sono poi (o vi erano, nel nostro caso) anche crediti per il PS Store. Si poteva ad esempio spendere 1.250 punti per riscattare 5€ di credito da aggiungere al portafogli e usare liberamente. Si trattava innegabilmente di uno dei migliori modi per usare i punti.

Se la rimozione dovesse rivelarsi una scelta consapevole e definitiva di Sony, per certo il servizio perderebbe buona parte della propria attrattiva, come segnalano anche vari utenti su ResetEra. Diteci, voi vedete ancora la funzione per riscattare credito?