Il regista di John Wick parla del prequel in produzione: "possiamo essere un po' più folli e svitati"

Già lo scorso anno era stato annunciato un anime di John Wick, ma il pubblico aveva dato supposto che si sarebbe trattato di una serie , non di un film.

Il regista della serie John Wick , Chad Stahelski, ha svelato di essere al lavoro su un film anime dedicato a John Wick che esplorerà il passato del personaggio (interpretato da Keanu Reeves nei film) in qualità di killer professionista.

Le parole del regista di John Wick

"Nell'anime possiamo essere un po' più folli e svitati, mentre nello show televisivo possiamo essere molto più espliciti nella narrazione e nella costruzione del mondo", ha detto. "Dal nostro punto di vista sono prodotti intriganti senza sembrare ripetitivi, ed è su questo che stiamo concentrando le nostre energie in questo momento".

John Wick

Anche se molti dettagli sono stati tenuti nascosti, quando gli è stato chiesto se il film d'animazione potrebbe mostrare il "compito impossibile" completato da John Wick e che gli ha permesso di andare in pensione, il regista ha fatto qualche accenno a ciò che potrebbe riguardare la sua storia.

"Più o meno. Hai ragione, ma è un film d'animazione divertente", ha detto Stahelski. "È pensato per essere divertente. Non vogliamo fare le stesse cose che avete visto in alcuni dei prequel e dei sequel che fanno parte di altri franchise. Vogliamo solo divertirci. Vogliamo divertirci con il mondo di Wick, ma l'abbiamo già chiuso da un lato [ndr, con John Wick: Capitolo 4, il più recente film], quindi torniamo indietro e usiamo un mezzo diverso".

Ricordiamo che Chad Stahelski è al lavoro anche sul film di Ghost of Tsushima.