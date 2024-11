Nintendo Switch Online dà il benvenuto a tre classici Sega Mega Drive, scopriamoli in un trailer

Mercs è un videogioco di stampo "run and gun" pubblicato da Capcom nel 1990 e sequel della hit Commando. Nel titolo vestiamo i panni di uno tra tre mercenari della "Wolf Force", con l'obiettivo di salvare un ex presidente del fittizio paese africano Zutula. Il gioco prevede la cooperativa fino a tre utenti, con i giocatori che iniziano ogni livello con un'arma di base che può essere potenziata raccogliendo power-up e facendosi strada tra i ranghi nemici con una pioggia di proiettili.

Nintendo ha annunciato l'arrivo di altri tre giochi dell'era Sega Mega Drive nel catalogo di classici del servizio a pagamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo . A partire da oggi, 27 novembre, gli abbonati possono giocare a Mercs, ToeJam & Earl in Panic on Funkotron e Vectorman . Come da tradizione, i titoli in questione sono stati presentati in un breve trailer pubblicato dai canali della casa di Kyoto, che potrete visualizzare nel player sottostante.

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron e Vectorman

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron è un platform del 1993, sequel del cult ToeJam & Earl del 1991. La trama segue i protagonisti alieni ToeJam ed Earl che, dopo essere tornati sul loro pianeta natale Funkotron, scoprono che alcuni terrestri antagonisti si sono nascosti sulla loro astronave e stanno causando caos. I giocatori devono catturare questi terrestri e rispedirli sulla Terra. Il gioco è suddiviso in livelli in cui i giocatori devono esplorare l'ambiente per trovare e catturare tutti i terrestri nascosti, con la possibilità di affrontare l'avventura con la modalità cooperativa a due giocatori.

Infine, Vectorman è un action platformer 2D del 1995 ambientato in un futuro in cui la Terra è stata devastata dall'inquinamento. Il protagonista Vectorman deve fermare un robot malvagio chiamato WarHead che minaccia di distruggere ciò che resta del pianeta. Il gioco è suddiviso in livelli i cui i giocatori devono saltare, correre e sparare per evitare gli ostacoli ed eliminare i nemici, con la possibilità di raccogliere vari potenziamenti, alcuni dei quali permettono al protagonista di assumere nuove forme, come ad esempio un elicottero da combattimento.

Precisiamo che tutti i giochi elencati qui sopra sono inclusi solo con Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, ovvero la versione "superiore" del servizio in abbonamento della grand N. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Nintendo Switch Online. Vi segnaliamo anche che di recente è stato aggiunto anche il classico dall'era GameBoy Donkey Kong Land 2.