Il live-action di Cyberpunk 2077 è in arrivo? CD Projekt dice a che punto sono i lavori

Cyberpunk 2077 è una IP di alto livello e di successo, come ben sappiamo, e CD Projekt da tempo sta lavorando per fare in modo che non rimanga confinata nel mondo videoludico. Ad esempio, ha lavorato per la creazione dell'anime Cyberpunk Edgerunner.

Sappiamo anche che ci sono altri prodotti in arrivo, compresa una produzione live-action. Quanto dovremo attendere per vederla? CD Projekt dato una risposta.