Lo Squid Game "reale" di Mr Beast è sotto attacco: "noi guardavamo al cielo e urlavamo, come se lui fosse Dio"

Beast Games vedrà 1.000 partecipanti competere per una parte del montepremi da 5 milioni di dollari. Ovviamente Beast Games eviterà la parte peggiore dello show di Netflix (la morte dei partecipanti, in caso non abbiate visto la serie) ma pare comunque che i due prodotti siano fin troppo simili.

Jimmy "MrBeast" Donaldson è un famoso creatore di contenuti su YouTube noto in tutto il mondo e a capo di un impero commerciale che gli frutta guadagni record. Il suo più grande progetto è finanziato da Amazon stessa e si chiama " Beast Games " ed è ispirato sia dallo Squid Game di Netflix che dal suo più popolare video YouTube (641 milioni di visualizzazioni), chiamato in traduzione "Squid Game nella vita reale".

I report sull'evento di Mr Beast

Lo show era stato annunciato a marzo e 2.000 persone hanno cercato di ottenere un posto: ovviamente solo metà ce l'hanno fatta. Le aspettative verso i candidati erano molto elevate, pare, e alcuni affermano che gli è stato chiesto se erano disposti a essere seppelliti vivi, se erano in grado di nuotare fino a riva dopo essere stati buttati fuori da una barca o se erano disposti a viaggiare nello spazio.

Ai partecipanti è stato chiesto di firmare una liberatoria che segnalava che erano coscienti che lo show poteva causare ferite o persino la morte: per quanto suoni male, è normale per vari tipi di eventi, come le maratone. La parte più preoccupante è quanto segnalato da un report del New York Times. I partecipanti allo show, che hanno tutti firmato una clausola di non divulgazione e hanno quindi dovuto rimanere anonimi, hanno dichiarato che le condizioni dei concorrenti erano pessime e, in alcuni casi, addirittura le persone erano in pericolo.

Le riprese sono iniziate a luglio presso l'Allegiant Stadium in Nevada e sono state programmate per cinque giorni, durante i quali i concorrenti hanno dovuto mangiare, dormire e vivere all'interno della struttura. Prima di arrivare, le persone hanno dovuto consegnare alla troupe i loro effetti personali, tra cui telefoni, farmaci e persino biancheria intima.

I partecipanti hanno detto di essere stati nutriti solo due volte al giorno (una volta la mattina e una volta nel tardo pomeriggio o sera, ma uno portavoce afferma che non è vero e che sono stati forniti tre pasti al giorno), di aver ricevuto un'assistenza medica inadeguata e di aver assistito a compagni di gara che vomitavano, svenivano e venivano portati via dall'arena su barelle. Molti sono stati portati in ospedale. "Abbiamo firmato per lo spettacolo, ma non per non essere nutriti o abbeverati o non essere trattati come esseri umani", ha detto un concorrente.

Una delle scene del video "Squid Game" di Mr Beast

Ai concorrenti è stato assicurato che i farmaci sarebbero stati disponibili all'occorrenza, ma la realtà è stata un'altra, con il personale di produzione apparentemente sopraffatto dal volume dei partecipanti e incapace di mantenere un sistema ordinato. Un concorrente diabetico che aveva bisogno di insulina l'ha ricevuta ore dopo la dose prevista, mentre a un altro è stato negato il cibo con cui doveva prendere le medicine (dopo ripetute lamentele le è stata data mezza banana).

I concorrenti dovevano fornire una busta contenente biancheria intima che avrebbero usato per i cinque giorni successivi, che sarebbe stata consegnata loro una volta iniziati i giochi. In un caso, un gruppo di concorrenti con le mestruazioni ha chiesto allo staff di produzione di poter accedere più rapidamente alla propria biancheria intima, ma si è sentito rispondere che non si trattava di un'emergenza medica, mentre un membro della troupe rideva.

La società di produzione avrebbe dovuto nutrire i concorrenti durante le riprese, ma un concorrente ha dichiarato di essere rimasto 20 ore senza mangiare. Un pasto è stato costituito da un piccolo blocco di porridge, un uovo sodo e qualche pezzetto di verdura cruda. In altre occasioni, la troupe di MrBeast ha distribuito ai concorrenti i Feastables, la linea di snack di MrBeast, e ha filmato alcuni concorrenti che mangiavano le barrette e si complimentavano con loro. Quando i giochi sono iniziati, pare sia stato il caos con la produzione che non riusciva a mantenere l'ordine e persone che si schiacciavano una contro l'altra, persone che iperventilavano e partecipanti uomini che si organizzavano per essere in squadre solo maschili nella prima prova, che richiedeva di tirare delle corde con dei pesi da 4.500 Kg attaccati, così da vincere una posizione nella fase successiva più facilmente.