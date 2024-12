Honkai: Star Rail si prepara alla versione 3.0: data e orario della livestream con tutte le novità in arrivo

Il viaggio del Trailblazer continua, con Hoyoverse che oggi ha annunciato data e orario della diretta in cui presenterà le novità in arrivo con la versione 3.0 di Honkai: Star Rail , che come da prassi dovrebbe rivelarsi un aggiornamento molto massiccio e ricco di novità di ogni genere.

Le novità in arrivo per Honkai: Star Rail con Amphoreus

Chiaramente scopriremo tutte le novità durante la diretta, ma ci sono state già delle antipazioni importanti. Sappiamo infatti che la versione 3.0 introdurrà un nuovo pianeta, ovvero Amphoreus, la "Landa delle Memorie" la prossima tappa del viaggio del Trailblazer e che farà da sfondo a un nuovo avvincnte arco narrativo che introdurrà nuovi personaggi.

A questo proposito sono stati già confermati il debutto di "The Herta" e Aglaea. In particolare la seconda introdurrà la nuova classe Remembrance, che offrirà nuove opzioni strategiche per i giocatori. Ovviamente è lecito aspettarsi anche nuove meccaniche di gameplay, aree da esplorare nonché modifiche più e meno impattanti ai sistemi di gioco. Per il resto non ci resta che attendere il primo gennaio per saperne di più.