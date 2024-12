Bluesky introduce i trending topics: prosegue la sfida con X

Annunciata come regalo di Natale, questa novità mira a offrire un'esperienza più familiare a chi sente la mancanza del vecchio Twitter , soprattutto dopo le trasformazioni subite da X (il nuovo nome di Twitter sotto Elon Musk). I trend, ancora in fase beta, sono disponibili facendo tap sull'icona di ricerca nell'app mobile o consultando la barra laterale destra nella versione desktop.

Una mossa strategica

Per ora, i trending topics sono disponibili solo in lingua inglese e si trovano in una versione preliminare (v1). L'obiettivo dichiarato della piattaforma è quello di raccogliere il feedback degli utenti per migliorare ulteriormente la funzione. In un post ufficiale, Bluesky ha ribadito l'importanza della collaborazione con la community per ottimizzare questa nuova funzionalità.

Bluesky su iPhone.

L'introduzione dei trending topics arriva in un momento chiave per Bluesky, che cerca di consolidare la sua posizione come alternativa a X. La possibilità di disattivare i trend dimostra l'impegno della piattaforma a rispettare le preferenze degli utenti, offrendo un'esperienza personalizzabile.