Il lancio della AMD Radeon RX 9070 sembra essere davvero imminente

Tale evento non è ancora stato annunciato da AMD , ma potrebbero esserci delle novità a breve: restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti sulla questione.

Sappiamo tuttavia che prima dell'uscita ufficiale verrà organizzato un evento per illustrare le effettive caratteristiche della nuova scheda video, visto che durante la keynote del CES 2025 non è stato concesso spazio a questi prodotti.

Un reveal a dir poco discutibile

Come certamente ricorderete, il reveal della AMD Radeon RX 9070 è avvenuto in maniera inconsueta, con l'invio da parte dell'azienda di una serie di slide alla stampa internazionale, corredate da informazioni essenziali e talvolta contrastanti, che hanno creato non poca confusione.

Tutti immaginavano che durante la conferenza del CES 2025 sarebbe stata fatta chiarezza, ma le cose sono andate diversamente e non si è parlato delle nuove GPU, aggiungendo ulteriore confusione a una comunicazione senza dubbio discutibile nei modi e nei tempi.