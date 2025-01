NVIDIA mostra il prototipo Titan ADA a tre ventole e spiega come ha creato una GeForce RTX 5090 così sottile

Il video di NVIDIA

Nel video di NVIDIA, invece, Andrew Bell, EVP di prodotti di sistema di Nvidia, spiega che l'azienda era consapevole delle dimensioni crescenti delle schede grafiche e desiderava invertire questa tendenza. "Non ci piaceva l'idea che occupasse quattro slot; era grande, era ingombrante, funzionava in un numero limitato di chassis", ha affermato Bell.

Sebbene il prototipo a tripla ventola sia stato accantonato, Bell afferma che ha comunque influenzato l'architettura Blackwell di Nvidia. La RTX 5090 Founders Edition adotta un design modulare a quattro parti con una scheda I/O separata, che consente un flusso d'aria ottimizzato per un raffreddamento più efficiente. Questo approccio ha permesso a Nvidia di ridurre l'ingombro della scheda, che ora occupa solo due slot sulla scheda madre, rispetto ai tre slot della precedente RTX 4090.

Il video offre uno sguardo affascinante sul processo decisionale che ha portato alla creazione della RTX 5090 Founders Edition. Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono le nuove GPU? Diteci la vostra nei commenti, anche se non ci sono buone notizie per chi vuole passare alla nuova generazione di schede video: NVIDIA GeForce RTX 5090 e RTX 5080, infatti, non si trovano, con prezzi raddoppiati in alcune zone per le GPU della serie 50.