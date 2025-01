L'entusiasmo degli sviluppatori di videogiochi per l'uso dell'intelligenza artificiale sta svanendo

I dati di quest'anno provenienti dal rapporto "State of the Game Industry" della Game Developers Conference , hanno mostrato un quadro sorprendente per quel che riguarda l'utilizzo delle intelligenze artificiali generative nello sviluppo di videogiochi . In particolare, sembra che gli sviluppatori siano molto più pessimisti riguardo a strumenti come Copilot, ChatGPT e MidJourney rispetto all'anno precedente. Nel 2024, infatti, il 21% degli sviluppatori di videogiochi riteneva che l'IA generativa avrebbe avuto un impatto "positivo" sull'industria videoludica. Nel 2025, questa percentuale è scesa al 13%.

Pessimismo e fastidio

A essere particolarmente rivelatrice, è una slide che mostra come l'IA non sia in realtà molto usata nello sviluppo diretto dei videogiochi, quanto nei settori "Business & Finance" (il 50% degli intervistati), "Produzione & Leadership di squadra" e "Community, Marketing e PR" (il 40% degli intervistati ciascuno). L'uso negli altri campi è molto minore.

La slide del resoconto della GDC 2025

I motivi della scarsa adozione sono in realtà abbastanza scontati. Nonostante l'euforia di manager e investitori di borsa, per la maggior parte degli sviluppatori "Non importa come la mettiamo, l'IA generativa non è un grande sostituto delle persone reali e compromette la qualità".

Sembra che gli sviluppatori vedano gli strumenti di IA come qualcosa che va oltre il semplice supporto alla produttività e alla creatività. "Penso che il codice generato dall'IA attualmente sia di bassa qualità e possa dare origine a bug che l'utente non comprende," ha detto un partecipante alla GDC. "Se i modelli progredissero a sufficienza, questa preoccupazione potrebbe svanire, ma sono scettico. Penso che al momento gli sviluppatori farebbero meglio a evitare il codice IA, a meno che non si tratti di qualcosa di piccolo, come uno script da usare una sola volta."

"Le persone finiranno per revisionare dei contenuti generati dall'IA, invece di crearne di loro e non è per questo che siamo entrati nell'industria," ha scritto un altro partecipante.

Un terzo intervistato ha avvertito che il mercato dei videogiochi potrebbe diventare "saturo di progetti, contenuti e giochi a basso sforzo o generati dall'IA, rilasciati solo per fare soldi," paragonandolo al mercato mobile free-to-play, attualmente dominato da giochi che sfruttano test A/B per massimizzare la loro posizione nell'App Store di iOS e nel Google Play Store.