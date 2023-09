Xbox Series S ha venduto molto di più di Xbox Series X, stando a dei documenti processuali

Molti si sono spesso chiesti quale console venda di più tra la più performante Xbox Series X e la più economica Xbox Series S . La risposta è arrivata dai documenti trafugati del processo che vede Microsoft contrapposta alla Federal Trade Commission per l'acquisizione di Activision Blizzard.

Prezzo inferiore vince sulle performance

I dati ufficiali

Anche se qualcuno potrà essere stupito della cosa, in realtà si tratta di un risultato abbastanza prevedibile. Da sempre a guardare alle prestazioni di un certo hardware sono soprattutto alcune categorie di giocatori, spesso le più rumorose, mentre il giocatore medio considera il prezzo come un fattore di scelta determinante.

Il fatto che per acquistare Xbox Series S bastino 299 dollari, mentre Series X ne richiedesse 499 all'epoca cui fanno riferimento i dati (attualmente 549), è una discriminante determinante, considerando anche che la prima è comunque in grado di far girare tutti i giochi della generazione attuale.

Insomma, questioni come risoluzione e framerate inferiori toccano poco una certa fascia di consumatori, che probabilmente le ignorano pensando solo a giocare e divertirsi.