Call of Duty: Modern Warfare 3, svelate le dimensioni e data del precaricamento su PS5

Mancano ancora diversi giorni al lancio di Call of Duty: Modern Warfare 3, ma grazie alle informazioni condivise da PlayStation Game Size ora conosciamo le dimensioni dello sparatutto di Activision Blizzard su PS5 e la data di inizio del preload.

Secondo quanto riportato dalla nota gola profonda, il peso complessivo del gioco su PS5 saranno di 89,019 GB se avete già installato Call of Duty HQ, l'hub per tutti i giochi della serie. In caso contrario il quantitativo di dati da scaricare lieviterà ulteriormente, arrivando a un totale di ben 140 GB.

Il precaricamento tramite PlayStation Store delle copie digitali avrà inizio alle 18:00 italiane di mercoledì 1 novembre, data e orario che si applicano sia alla versione PS5 che PS4 di Call of Duty: Modern Warfare 3.

La sola campagna single-player, a cui sarà possibile giocare in accesso anticipato una settimana prima del lancio, invece sarà in due pacchetti, uno da 18,042 GB e l'altro da 32,942 GB, per un totale di 50,984 GB. Per fare un confronto, quella di Modern Warfare 2 era solo di 27,467 GB.