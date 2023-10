Dead Space 3: lo sceneggiatore e co-produttore vorrebbe rifarlo quasi completamente diverso

Dead Space 3 non è il capitolo più amato della saga, in quanto secondo molti si concentra troppo sull'azione e sulla cooperativa, in contrasto con i precedenti capitoli che puntavano su un viaggio solitario di genere survival horror. Molti avrebbero voluto un gioco diverso e tra questi ora si annovera anche lo sceneggiatore e co-produttore Chuck Beaver, il quale vorrebbe "rifare Dead Space 3 quasi completamente" se ne avesse la possibilità.

Beaver ha partecipato al podcast di CaptainBribo e ha spiegato che, sebbene in linea generale gli piacciano l'ambientazione e le alcune premesse narrative, vorrebbe riscrivere l'intera storia per concentrarsi su un "Isaac spezzato". La cooperativa rimarrebbe, ma l'azione sarebbe ridotta al minimo e ogni giocatore avrebbe la propria versione degli elementi horror del gioco.

"Ora, visto che si sta parlando dei remake [di Dead Space], rifarei Dead Space 3 quasi completamente, ma manterrei la lore su cui si basa, manterrei la lore che i giocatori possono scoprire giocando, e avrei Ellie lì ma in una relazione diversa [con Isaac] e rifarei l'intera storia principale".

Beaver descrive in che modo, alla fine, Dead Space 3 è andato storto: "Il piano [con Dead Space 3] era di espanderci in altri generi di gioco. Tutti quei pezzi insieme non solo non hanno generato un nuovo pubblico, ma hanno perso il vecchio pubblico. Non ci è stato permesso di fare un gioco horror fin dall'inizio".