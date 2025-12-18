1

Con GeForce NOW il Natale è radioattivo e magico: nel cloud Fallout New Vegas e due giochi a tema Harry Potter

GeForce NOW celebra le festività con l'arrivo di Fallout: New Vegas in cloud e titoli come Hogwarts Legacy e LEGO Harry Potter.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/12/2025
Le festività natalizie si preannunciano particolarmente interessanti per gli appassionati di cloud gaming grazie all'ultimo aggiornamento di GeForce NOW. Questa settimana, definita non a caso "S.P.E.C.I.A.L.", segna l'arrivo di Fallout: New Vegas nel servizio di streaming NVIDIA, permettendo ai giocatori di esplorare il deserto del Mojave senza limiti hardware, proprio mentre l'attenzione sul franchise è tornata alta grazie alla serie TV di Amazon.

Il celebre capitolo firmato Obsidian è ricordato per la sua scrittura brillante, le scelte morali profonde e l'atmosfera unica che ha reso Fallout un'icona del gioco di ruolo occidentale.

Non solo New Vegas: in arrivo due rewards a tema fallout e altre novità a tema Harry Potter

Non è tutto: gli abbonati Ultimate ricevono un incentivo davvero appetitoso. È infatti possibile riscattare Fallout 3 e Fallout 4 come reward, ampliando così la propria collezione post-apocalittica e rivivendo l'intera saga in cloud, con caricamenti rapidi e qualità grafica potenziata. Un'occasione ideale per riscoprire la Wasteland in tutte le sue declinazioni.

Il periodo natalizio porta con sé anche un ritorno alla magia. Hogwarts Legacy e LEGO Harry Potter: Anni 1-7 sono ora disponibili in streaming, consentendo ai giocatori di tornare tra i corridoi di Hogwarts o di rivivere la saga del maghetto in chiave più leggera e ironica. In particolare, Hogwarts Legacy è protagonista di un'opportunità da non perdere: fino al 18 dicembre può essere aggiunto gratuitamente alla libreria Epic Games Store.

Promozioni e tutti i titoli in arrivo su GeForce NOW

A rendere questa line up di dicembre ancora più allettante c'è la promozione Half Off Holiday, che consente di ottenere il 50% di sconto sul primo mese di un nuovo abbonamento Performance o Ultimate.

Ecco, ora, tutti i nuovi titoli in arrivo questa settimana:

  • Pioner (Nuova uscita su Steam, 16/12).
  • Fallout: New Vegas (Steam, Epic Games Store e Xbox, disponibile su Game Pass).
  • For the King II (Steam).
  • Hogwarts Legacy (Steam, Epic Games Store (gratuito fino al 18 dicembre), e Xbox, disponibile su Game Pass, GeForce RTX 5080-ready).
  • LEGO Harry Potter Collection (Steam).
  • Avatar: Frontiers of Pandora (Steam and Ubisoft Connect, GeForce RTX 5080-ready).

Cosa ne pensate di questa line-up pre-natalizia? Fatecelo sapere con un commento.

