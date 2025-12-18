Con GeForce NOW il Natale è radioattivo e magico: nel cloud Fallout New Vegas e due giochi a tema Harry Potter

Il celebre capitolo firmato Obsidian è ricordato per la sua scrittura brillante, le scelte morali profonde e l'atmosfera unica che ha reso Fallout un'icona del gioco di ruolo occidentale.

Non solo New Vegas: in arrivo due rewards a tema fallout e altre novità a tema Harry Potter

Non è tutto: gli abbonati Ultimate ricevono un incentivo davvero appetitoso. È infatti possibile riscattare Fallout 3 e Fallout 4 come reward, ampliando così la propria collezione post-apocalittica e rivivendo l'intera saga in cloud, con caricamenti rapidi e qualità grafica potenziata. Un'occasione ideale per riscoprire la Wasteland in tutte le sue declinazioni.

Il periodo natalizio porta con sé anche un ritorno alla magia. Hogwarts Legacy e LEGO Harry Potter: Anni 1-7 sono ora disponibili in streaming, consentendo ai giocatori di tornare tra i corridoi di Hogwarts o di rivivere la saga del maghetto in chiave più leggera e ironica. In particolare, Hogwarts Legacy è protagonista di un'opportunità da non perdere: fino al 18 dicembre può essere aggiunto gratuitamente alla libreria Epic Games Store.