Samsung prepara il Wide Fold, un nuovo smartphone per sfidare il futuro iPhone pieghevole

Il Galaxy Z TriFold è una delle ultime novità di Samsung, ma il futuro dei pieghevoli dovrebbe arricchirsi ulteriormente. A quanto pare, è in fase di sviluppo un nuovo modello pieghevole pensato per competere (o meglio, anticipare) l'iPhone Fold di Apple. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere come sempre con la dovuta cautela, ma nelle ultime ore sono stati svelati ulteriori dettagli sulle possibili specifiche.

Samsung Wide Fold, il nuovo smartphone simile a un tablet

Secondo un nuovo rapporto dell'ETNews sudcoreano, Samsung sta lavorando a un altro modello pieghevole e dovrebbe essere molto diverso dall'attuale serie Galaxy Z Fold. Si parla infatti di uno smartphone in grado di somigliare a un tablet da aperto, con un display OLED interno da 7,6 pollici con proporzioni 4:3, abbinato a un display esterno da 5,4 pollici. Come vi abbiamo anticipato, una volta aperto sembrerà di avere tra le mani un vero e proprio tablet (ricordiamo che il Fold 7 ha un display esterno da 6,5 pollici, quindi è più alto).

Un'immagine trapelata di recente

Anche il prossimo pieghevole di Apple dovrebbe presentare proporzioni 4:3, con un display interno da 7,48 pollici, quindi con caratteristiche praticamente quasi identiche. Sempre secondo le indiscrezioni, Samsung sta cercando di migliorare stabilità e comfort del dispositivo. Avere uno schermo più ampio potrebbe garantire un'esperienza più fruibile e confortevole per l'utente, dato che è più facile da tenere con entrambe le mani e funziona meglio per leggere o visualizzare foto. Ricordiamo anche che è in sviluppo il Galaxy Z Fold 8, quindi si tratta di due modelli completamente separati.