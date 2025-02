Marvel Rivals presenta la mappa Empire Of Eternal Night: Central Park con un trailer

Quando infatti il sovrano di Latveria ha travolto la città con l'Intreccio del Flusso Temporale, Dracula ne ha approfittato per fermare il movimento della luna e creare in tal modo una notte eterna grazie al potere del Cronovio.

Il nuovo trailer di Marvel Rivals presenta la mappa Empire Of Eternal Night: Central Park : una rivisitazione oscura e inquietante del celebre parco di New York, risultato di una trasformazione legata ai piani del Dottor Destino.

Fra novità e polemiche

Nella giornata di ieri i fan di Marvel Rivals hanno assistito ad alcuni sviluppi inattesi, quando il game director del gioco ha detto di essere stato licenziato insieme a tutto il suo team per via di un'ottimizzazione dei costi voluta da NetEase Games.

Il publisher ha garantito che gli investimenti per Marvel Rivals non sono stati ridotti, tutt'altro, e che il team cinese è ancora al proprio posto, dunque non cambierà nulla rispetto ai piani stabiliti finora per quanto concerne il supporto post-lancio del super hero shooter.

A dimostrazione di questo, nella giornata di ieri sono arrivati i trailer di presentazione della Torcia Umana e della Cosa, che si uniranno a Mr. Fantastic e la Donna Invisibile per formare i Fantastici Quattro all'interno del roster di Marvel Rivals.