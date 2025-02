Due trailer di Marvel Rivals presentano la Torcia Umana e la Cosa

La Cosa appartiene invece alla classe Vanguard e usa i pugni per attaccare i suoi nemici, ma può anche creare potenti scosse nel terreno e caricare a testa bassa, o ancora saltare addosso agli avversari per schiacciarli al suolo.

Classe Duelist, la Torcia Umana è ovviamente in grado di volare e di lanciare i suoi proiettili infuocati contro gli avversari, nonché di sbaragliarli piombandogli addosso. Quando entra in modalità Supernova, ogni suo colpo dà vita a un vortice di fuoco.

Disponibili entrambi a partire dal 21 febbraio , Human Torch e The Thing raggiungeranno i loro compagni storici, Mr. Fantastic e la Donna Invisibile, per riunire l'iconico quartetto di casa Marvel, la famiglia creata da Stan Lee e Jack Kirby da cui tutto ha avuto inizio.

Marvel Rivals ha presentato la Torcia Umana e la Cosa con degli spettacolari trailer in cui i due membri fondatori dei Fantastici Quattro mettono in mostra le proprie devastanti abilità.

Non c'è molto da festeggiare per il team di sviluppo, però

I trailer di presentazione per la Torcia Umana e la Cosa arrivano purtroppo in concomitanza con l'annuncio del licenziamento del game director di Marvel Rivals e di tutto il suo team: un "costo" che NetEase Games ha deciso di tagliare nonostante l'eccellente lavoro svolto dallo studio.

Probabilmente l'azienda cinese dispone di risorse sufficienti per potersi occupare del supporto post-lancio del gioco, che come sappiamo è un aspetto assolutamente fondamentale per il successo di un'esperienza live service come questa, ma ciò non rende tale scelta meno discutibile.

Alla fine dei conti si tratta dell'ennesima dimostrazione del pessimo stato in cui versa l'industria dei videogiochi.