Kojima gioca a Death Stranding 2: On the Beach, ma si addormenta due volte nel mezzo di una missione

Death Stranding 2: On the Beach è attualmente in sviluppo e i giocatori sperano di scoprire presto quando sarà pubblicato, magari con un nuovo trailer presentato ai The Game Awards 2024. Nel frattempo il team di Kojima Productions sta certamente lavorando sodo, così come Kojima stesso.

Il creativo sta infatti provando Death Stranding 2: On the Beach, secondo quanto indicato da lui stesso tramite i social media, ma ha avuto un piccolo problema.