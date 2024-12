Yakuza compie 19 anni e il producer di Like a Dragon manda un messaggio ai fan

"Con la giornata di oggi comincia l'anno che ci porterà a celebrare il ventesimo anniversario del franchise. Innanzitutto, il prossimo 21 febbraio pubblicheremo Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii , un'avventura ambientata alle Hawaii dopo gli eventi di Like a Dragon: Infinite Wealth."

"Oggi, 8 dicembre, ricorre il giorno in cui è stato pubblicato il primo gioco della serie Yakuza / Like a Dragon: sono passati diciannove anni da quando la saga ha fatto il proprio debutto in Giappone", ha detto Yokoyama nel video che potete vedere qui sotto.

Masayoshi Yokoyama, producer di Like a Dragon , ha mandato un messaggio ai fan in occasione del diciannovesimo anniversario di Yakuza : il primo capitolo della serie è stato pubblicato in Giappone l'8 dicembre 2005.

Non è finita qui

A pochi giorni dall'annuncio che la serie Like a Dragon / Yakuza ha raggiunto quota 27,7 milioni di copie vendute finora, Masayoshi Yokoyama ha tenuto a precisare che le celebrazioni non si fermeranno al lancio di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

"A partire da oggi terremo vari eventi e faremo degli annunci che ci accompagneranno fino al giorno del ventesimo anniversario di Yakuza", ha detto il producer, pur senza anticipare nulla al riguardo.

"Stiamo inoltre creando una struttura internazionale che il prossimo anno ci consentirà di distribuire varie tipologie di merchandise e contenuti presso i fan in Giappone, in Asia e in occidente."

"Con questa operazione sono fiducioso che riusciremo a sorprendere i giocatori di tutto il mondo: restate in ascolto per tutte le novità del Ryu Ga Gotoku Studio in arrivo nel 2025!"