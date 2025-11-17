ARC Raiders non si ferma: su Steam nel weekend ha superato Call of Duty: Black Ops 7 e Battlefield 6

Secondo i dati di SteamDB, nel weekend l'extraction shooter ha registrato un nuovo record con 481.966 giocatori simultanei : quasi il doppio rispetto al debutto e in aumento rispetto al precedente fine settimana , quando si era fermato a 462.000 utenti.

La parabola ascendente di ARC Raiders continua senza segni di rallentamento. Invece di stabilizzarsi o subire il classico calo fisiologico dopo il lancio, lo sparatutto di Embark Studios cresce ancora e riesce a tenere testa a due colossi del multiplayer come Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 , almeno per quanto riguarda l'affluenza su Steam.

I numeri a confronto con Call of Duty e Battlefield

Giusto per fare un confronto, Battlefield 6 nello stesso periodo ha totalizzato 299.135 giocatori, includendo anche quelli di REDSEC, pur avendo fatto segnare al lancio un picco massimo di 747.440 utenti, difficile da replicare per il titolo di Embark Studios. L'app hub di Call of Duty, che dà accesso a diversi capitoli della serie, nel weekend di lancio di Black Ops 7 non ha superato i 100.332 utenti simultanei, quasi meno di un quinto dei numeri di ARC Raiders.

Questi dati vanno comunque contestualizzati e presi con le molle: si tratta di picchi di utenti simultanei (e non totali) e limitati alla piattaforma Steam. Inoltre, Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile anche su PC Game Pass, con molti utenti che potrebbero sfruttare il servizio per giocarlo senza acquistarlo, per quanto siamo comunque lontani dai 300.000 utenti simultanei registrati su Steam da Black Ops 6. Va ricordato infine che, pur essendo tre grandi sparatutto multiplayer sotto i riflettori, ciascuno propone contenuti e modalità che soddisfano pubblici diversi. Insomma, sono per certi versi in competizione, ma non è del tutto diretta.