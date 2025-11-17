Metaphor: ReFantazio per PC è in sconto su Instant Gaming: consigliato agli amanti del genere JRPG

Su Instant Gaming è disponibile Metaphor: ReFantazio per PC Steam a 20,93 € invece di 70 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo totale sarà di 25,53 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché possiate valutarne l'acquisto.

Il nuovo GDR degli autori di Persona

Il nuovo JRPG fantasy dalle menti creative dietro Persona 3, 4 e 5 è caratterizzato da combattimenti a turni e tanti personaggi da incontrare e con cui eventualmente allearsi. Tra gli aspetti più interessanti troviamo dei poteri molto particolari, chiamati Archetipi. Inoltre, in questa avventura dovrete completare diverse missioni, nonché gestire il tempo, aspetto cruciale dell'esperienza.

Potrete anche instaurare legami e aumentare le virtù, in questo caso di sera, oppure esplorare dungeon di giorno. Se volete saperne di più, vi invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. Se siete amanti del genere o siete alla ricerca di nuove esperienze, questo sconto fa al caso vostro.