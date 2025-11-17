Dispatch sta registrando vendite davvero impressionanti, superando di gran lunga le previsioni

Sembra proprio che Dispatch sia un grande successo: sta facendo registrare vendite impressionanti che hanno superato di gran lunga le previsioni di sviluppatori e publisher, a conferma di come il titolo abbia saputo veramente colpire nel segno.
Avevamo già visto il raggiungimento del primo grande traguardo a pochi giorni dal lancio, con un milione di copie superate in breve tempo, ma le vendite sono andate avanti a notevole ritmo, tanto che Dispatch, in base a quanto riferito dal team AdHoc Studio, è destinato probabilmente a superare l'obiettivo di vendite che era stato prefissato nei primi tre anni in soli tre mesi.
Ovviamente si tratta di previsioni, visto che siamo ancora decisamente lontani dai primi tre mesi dal lancio, essendo uscito a ottobre, ma i parametri che sviluppatori e publisher stanno visionando evidentemente mostrano una traiettoria chiaramente migliore di quella che era stata prevista.
Un'avventura che colpisce nel segno
"Siamo sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo in tre mesi", ha affermato l'executive producer Michael Choung, riferendosi all'obiettivo che il team si era proposto inizialmente come raggiungibile in tre anni di mercato.
"Eravamo certi che sarebbe piaciuto alla gente", ha spiegato, ma "Credo che il grado di successo raggiunto sia qualcosa che non avrei mai potuto prevedere". In effetti le reazioni online sono state davvero molto positive e la discussione su Dispatch si è diffusa velocemente.
Anche i numeri di Steam risultano impressionanti, con un picco di oltre 220.000 giocatori registrati nella scorsa settimana, quando sono usciti gli episodi 7 e 8 con il gran finale della serie.
Ora resta da capire se sia possibile una Stagione 2, e visti i risultati raggiunti la cosa diventa decisamente verosimile, mentre si attende il possibile arrivo di Dispatch anche su Nintendo Switch e Xbox Series X|S.