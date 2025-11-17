Dispatch sta registrando vendite davvero impressionanti, superando di gran lunga le previsioni

Sembra proprio che Dispatch sia un grande successo: sta facendo registrare vendite impressionanti che hanno superato di gran lunga le previsioni di sviluppatori e publisher, a conferma di come il titolo abbia saputo veramente colpire nel segno.

Avevamo già visto il raggiungimento del primo grande traguardo a pochi giorni dal lancio, con un milione di copie superate in breve tempo, ma le vendite sono andate avanti a notevole ritmo, tanto che Dispatch, in base a quanto riferito dal team AdHoc Studio, è destinato probabilmente a superare l'obiettivo di vendite che era stato prefissato nei primi tre anni in soli tre mesi.

Ovviamente si tratta di previsioni, visto che siamo ancora decisamente lontani dai primi tre mesi dal lancio, essendo uscito a ottobre, ma i parametri che sviluppatori e publisher stanno visionando evidentemente mostrano una traiettoria chiaramente migliore di quella che era stata prevista.