ARC Raiders si aggiorna con il primo grosso update "North Line": data di uscita e dettagli annunciati

ARC Raiders è disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e NVIDIA GeForce NOW e l'aggiornamento North Line è gratuito per tutti i giocatori, con il titolo che sta ottenendo in questi primi giorni un notevole successo, avendo anche recentemente superato i 700.000 giocatori simultanei su Steam .

North Line apre un nuovo capitolo per i Raiders di tutto il mondo, introdotto da un evento per la community chiamato Breaking New Ground, durante il quale verrà svelata la nuova mappa Stella Montis e una serie di nuovi oggetti di gioco, ARC e aggiornamenti in termini di quality-of-life.

Embark Studios ha annunciato il prossimo arrivo del primo aggiornamento maggiore per ARC Raiders , l'update chiamato "North Line" che arriverà domani, 13 novembre alle ore 10:30, e porterà con sé tante novità interessanti per lo sparatutto survival multiplayer.

Una nuova mappa e un nuovo evento speciale

"La frontiera si espande a nord": la nuova mappa Stella Montis invita i Raiders a esplorare strutture abbandonate che rimangono stranamente incontaminate rispetto ai relitti della Rust Belt.

"Fredde, sterili e immerse nel mistero, queste rovine lasciano intravedere ciò che l'umanità si è lasciata alle spalle nella sua corsa verso le stelle, sfidando i giocatori a scoprire la verità sepolta al loro interno", si legge nella descrizione di Embark.

I Raiders che completeranno le sfide recupereranno risorse rare, nuovi oggetti di gioco e potenziali progetti di armi nascosti tra le rovine, rivelando il passo successivo nella lotta per riconquistare la superficie.

Sarà però necessario conquistarsi l'accesso a Stella Montis: i tunnel che conducono alla nuova regione saranno infatti aperti soltanto quando la comunità globale, nel suo complesso, avrà completato l'evento Breaking New Ground.

Questo inizierà il 13 novembre alle 10:30 orario CET, con i Raiders che hanno combattuto almeno un paio di round che potranno unire le forze per aiutare Speranza a ricostruire i tunnel che collegano a Stella Montis.

Contribuendo all'iniziativa, i giocatori potranno guadagnare Meriti, una nuova valuta dell'evento che alimenta la fase successiva dell'evento community. La data di uscita di Stella Montis sarà in effetti determinata dai progressi della community, innescando poi la Fase II "Staking Our Claim", ovvero un nuovo percorso di progressione con ricompense da guadagnare e sfide da completare, che sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, fino a dicembre.

L'aggiornamento introduce anche due nuovi nemici ARC, ognuno dei quali porta con sé sfide distinte: la Matriarca, un ARC particolarmente imponente, e lo Shredder, un'esclusiva di Stella Montis che apparirà solo all'apertura della nuova regione.

Tra le altre novità si segnala anche l'arrivo del Fucile da Battaglia a Esplosione di Energia, un set di nuove Mine, nuovi Stili di Gioco e nuove Serie di Missioni a tema Stella Montis.

Per il resto, abbiamo visto che Embark Studios seguendo i feedback ha ridotto i prezzi, il pass battaglia avrà sempre una versione gratuita e non solo.