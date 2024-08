La serie Jujutsu Kaisen sta per arrivare la fine: svelata la data dell'ultimo capitolo

L'autore, Gege Akutami, aveva già accennato all'arrivo del finale durante la Jump Festa '24, dicendo: "Questa sarà probabilmente l'ultima Jump Festa in cui Jujutsu Kaisen sarà ancora in pubblicazione". Ora è arrivata l a data definitiva della chiusura del manga , che segue di poche settimana quella di My Hero Academia, avvenuta il 4 agosto 2024.

Le paure dei fan

Considerando che mancano solo cinque capitoli, molti temono che Akutami non riesca a concludere tutte le trame e i combattimenti rimasti aperti. Insomma, c'è paura che il finale non sia soddisfacente.

Le pubblicazioni di Jujutsu Kaisen sono iniziate nel marzo del 2018. La prima stagione dell'anime tratto dal manga risale invece all'ottobre del 2020. Le stagioni dell'anime hanno vinto il Crunchyroll Anime of the Year Award, rispettivamente nel 2020 e nel 2023. L'anime, prodotto da Studio Mappa, si sta preparando per la terza stagione, che adatterà il terzo arco narrativo, il Culling Game.

Come detto, il manga è diffusissimo in tutto il mondo. È una di quelle opere capace di andare oltre la comunità degli appassionati.

Della serie esiste anche un videogioco ufficiale, Jujutsu Kaisen Cursed Clash, che però non ha trovato particolari consensi, vista la scarsa qualità che lo caratterizza e la piattezza generale della realizzazione. Si spera che in futuro venga realizzato qualcosa che renda davvero giustizia alla serie, come avvenuto per altre opere provenienti dal Giappone.