La classifica Steam incorona Black Myth: Wukong, che supera i 2 milioni di giocatori

Black Myth: Wukong domina la classifica Steam e supera i 2 milioni di giocatori contemporanei: un risultato straordinario per l'action RPG sviluppato da Game Science, che è stato accolto con sorprendente entusiasmo dagli utenti della piattaforma digitale Valve.

Black Myth: Wukong Steam Deck Sins of a Solar Empire 2 Cyberpunk 2077 Warhammer 40.000: Space Marine 2 Cult of the Lamb shapez 2 Crime Scene Cleaner Elden Ring Persona 5 Royal

Come si può vedere nella top 10, comincia a farsi strada verso la vetta anche Warhammer 40.000: Space Marine 2, al momento in quinta posizione grazie unicamente alle prenotazioni: l'uscita del gioco firmato Saber Interactive è attesa per il 9 settembre.