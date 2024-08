One Piece: Bounty Rush è in arrivo su PC, un trailer rivela quando

Naturalmente a supporto dell'esperienza troveremo un ampissimo roster basato sull'universo di One Piece, con un numero straordinario di personaggi riprodotti in maniera fedele all'anime.

La formula è simile a quella della classica modalità Cattura la Bandiera , rigorosamente in tempo reale, e prevede dunque scambi frenetici fra le due squadre in campo, che devono alternarsi nel ruolo di assaltatori e difensori.

One Piece: Bounty Rush è in arrivo su PC questo autunno , come rivela il trailer pubblicato per l'occasione da Bandai Namco. L'action a base multiplayer, già disponibile da alcuni anni su iOS e Android, consente di cimentarsi con frenetici scontri quattro-contro-quattro con i personaggi dell'opera di Eiichiro Oda.

Una fonte inesauribile

A pochi giorni dalle nuove immagini del remake animato THE ONE PIECE, la notizia dell'arrivo di One Piece: Bounty Rush su PC si aggiunge ai tantissimi progetti che da sempre ruotano attorno alla popolarissima serie giapponese, in particolare i tie-in videoludici.

In questo caso specifico ci troviamo di fronte a un fenomeno che sta ormai prendendo parecchio piede, e che vede giochi nati per i dispositivi mobile, quasi sempre in formato free-to-play, approdare anche su PC con la medesima struttura.

Un approccio senz'altro interessante, che abbiamo ritrovato di recente applicato alle produzioni SNK e di cui abbiamo parlato nella recensione di Metal Slug: Awakening.