Sifu, modder riesce a farlo funzionare con un motion controller, cambiando completamente il gioco

Rudeism è tornato alla carica e ha moddato Sifu per farlo funzionare con un motion controller, rendendolo un vero e proprio sogno per gli appassionati di kung fu. Stiamo parlando della stessa persona che è riuscito a giocare a Elden Ring con un controller della Fisher Price.

Con Sifu però è andato molto oltre, perché il controller può individuare quando tira pugni e quando si mette in parata.

Naturalmente Rudeism ha pubblicato un video su Twitter per mostrare la sua impresa. Guardandolo ci si rende conto quanto bene comunichino il controller con il gioco, tanto che i movimenti del modder vengono tradotti in movimenti di gioco in modo naturale.

Interessante anche il fatto che la mod sembra ottima per fare esercizio fisico, visto che Sifu richiede una mobilità costante.

Sifu non è solo un gran gioco, ma anche una grande fonte d'ispirazione per la comunità dei modder, che lo sta arricchendo in ogni possibile modo, soprattutto di contaminazioni con altri franchise.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Sifu è disponibile per PC, PS4 e PS5.