Sifu: mod lo trasformano in The Batman, con tanto di Catwoman

The Batman è uno dei film di maggior successo del 2022, almeno finora, quindi è normale che qualcuno desideri avere una sua controparte videoludica. Se siete tra questi non andate oltre, perché vi basterà possedere Sifu e scaricare alcune mod per avere dei risultati eccellenti, come mostrato in un filmato del canale Voyagers Revenge, che mostra il gioco di arti marziali trasformato in un tie-in di The Batman grazie all'uso di tre mod. Vediamo il filmato:

Le mod utilizzate per ottenere tanta meraviglia fumettosa sono: Batman 2022, Daredevil-Inspired Moveset (with in-game Skill Videos) e Catwoman for Sifu. Le prime due sono scaricabili da Nexus Mods, la terza del Patreon del modder.

Come potete vedere, c'è davvero tutto quello che serve, compreso il doppiaggio originale del film e la colonna soora dello stesso. Naturalmente non c'è da specificare che l'installazione delle mod richiede la versione PC del gioco. Non c'è nemmeno da ammonire sul fatto che prima di toccare i file di gioco è meglio sapere bene cosa si sta facendo.