Outriders giocabile gratuitamente fino al 23 giugno 2022 su Steam

Se siete in vena di azione, su Steam lo sparatutto Outriders è giocabile gratuitamente fino al 23 giugno 2022. Ciò significa che potete andare a scaricarlo e giocarlo per diversi giorni senza spendere un euro.

Outriders su Steam

Da specificare che i progressi fatti in gioco saranno mantenuti nella versione completa, nel caso si decida di acquistarla. Per l'occasione Outriders è in sconto del 45%, quindi potete acquistarlo per 21,99€ invece di 39,99, oppure potete acquistare il pacchetto completo che comprende anche l'imminente espansione Worldslayer per 53,94€ invece di 79,98€.

OUTRIDERS è uno shooter GdR cooperativo da 1 a 3 giocatori ambientato in un universo fantascientifico oscuro e spietato.

Mentre l'umanità muore tra le trincee di Enoch, tu creerai il tuo Outrider unico e partirai per un'incredibile avventura su questo pianeta ostile.

Con una storia intricata che si svolge in un mondo estremamente diversificato, ti lascerai i bassifondi e le baraccopoli della prima città alle spalle e attraverserai foreste, montagne e deserti alla ricerca della fonte di un misterioso segnale.

Con sparatorie intense, poteri violenti e un arsenale pieno di armi ed equipaggiamento incredibili, OUTRIDERS offre innumerevoli ore di gioco create da uno dei migliori sviluppatori di shooter in circolazione: People Can Fly.