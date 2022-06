The King of Fighters '98: Ultimate Match Final Edition: lancio a sorpresa su PS4

The King of Fighters '98: Ultimate Match Final Edition è disponibile per PS4 a partire da oggi. Si tratta di un lancio a sorpresa per una versione riveduta, corretta e ampliata di quello che rimane uno dei capitoli più amati della serie, nonostante gli anni sulle spalle.

Le differenze rispetto a The King of Fighters '98: Ultimate Match, disponibile anch'esso per la console di Sony, sono l'aggiunta del sistema Ultimate Mod, vari bilanciamenti e le modalità Challenge e Practice. Leggiamo la descrizione ufficiale:

THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION, una versione rifinita e perfezionata di KOF '98, ancora oggi uno dei titoli più popolari della serie di KOF, arriva finalmente su PlayStation 4!

Basato sull'iconico KOF '98, presenta un nuovo sistema chiamato "ULTIMATE MODE" e vari bilanciamenti esclusive della versione "ULTIMATE MATCH". Sono state aggiunte anche nuove modalità tra cui "CHALLENGE MODE" e "PRACTICE MODE"!

Inoltre, questo titolo fa uso del rollback netcode per gli incontri online. Le lobby online possono accogliere fino a nove giocatori, e hanno una modalità spettatore. Le funzionalità online sono state drasticamente migliorate, con l'aggiunta di una funzionalità di replay degli incontri e di impostazioni relative al matchmaking!

Punta al vertice vincendo lo scontro finale tra 64 popolari personaggi storici di KOF!