Star Wars: Knights of the Old Republic 2 per Nintendo Switch attualmente non è completabile

L'operazione Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords su Nintendo Switch continua a far discutere: non solo è pieno di bug, ma non è nemmeno completabile. Sì, ci sono dei bug così gravi che impediscono di arrivare alla conclusione dell'avventura.

La situazione è così paradossale che lo sviluppatore stesso, Aspyr, ha ammesso su Twitter di essere cosciente di come il gioco sia in uno stato disastroso. Naturalmente ha anche annunciato che sta lavorando per risolvere tutti i problemi, ma la questione non cambia. Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords non è un titolo nuovo, ma il port di un gioco del 2004: come mai è stato pubblicato in queste condizioni sulla console di Nintendo?

Il fatto che lo sviluppatore sia cosciente del problema non è un'attenuante, in questo caso. Possibile che nessuno abbia testato Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords quantomeno per scoprire se si potesse arrivare alla fine? Inoltre stiamo parlando di un gioco noto per i suoi bug anche nelle versioni originali per PC e Xbox, che senso ha ripubblicarlo dopo quasi vent'anni senza risolverli e, anzi, aggiungendone di nuovi? Possibile che nessuno di quelli che hanno lavorato al port ne fosse cosciente?

La sostanza è: se avete acquistato Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords su Nintendo Switch, aspettate che il gioco sia aggiornato prima di andare troppo avanti, perché tanto così com'è ora difficilmente ne vedrete la fine.