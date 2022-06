PS5, maggiori scorte nei prossimi mesi grazie alla ripresa del settore dei semiconduttori

Forse ci siamo: stando a un report di DigiTimes Asia, potremo contare su maggiori scorte di PS5 a partire dalla seconda metà di quest'anno e nel 2023 grazie a una ripresa del settore dei semiconduttori.

Come certamente saprete, la crisi dei semiconduttori ha contribuito in maniera determinante a disegnare un quadro inedito per il mercato non solo videoludico ma della tecnologia in generale, ed è per questo che fin dal lancio PlayStation 5 è così difficile da trovare nei negozi.

Una ripresa delle linee produttive per quanto concerne chip e componenti in Asia si tradurrà inevitabilmente in una maggiore capacità per Sony (e per Microsoft, chiaramente) di reperire l'hardware necessario per fabbricare la sua piattaforma next-gen.

Nel frattempo la casa giapponese sembra prepararsi a lanciare nuove periferiche da gaming, nello specifico cuffie con audio 3D e monitor ottimizzati per PS5.

Inoltre circolano con insistenza indiri su di un possibile State of Play imminente, con ogni probabilità dedicato a God of War: Ragnarok.