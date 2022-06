Catalyst Black, la recensione dello sparatutto competitivo dal team di Vainglory

Al di là di questa pur interessante variazione sul tema, per il resto a farla da padrone sono le armi convenzionali: dal fucile d'assalto di base al Gatling che accelera man mano che spara, dallo shotgun al fucile di precisione, passando per il lanciafiamme, sono davvero parecchi gli strumenti che potremo utilizzare, sbloccandoli man mano e potenziandoli grazie alle risorse ottenute con ogni vittoria.

Non ci sono però potenziamenti in corso d'opera: il nostro personaggio, che di base è sempre lo stesso ma può cambiare sesso e aspetto selezionando una fra le diverse skin disponibili, può essere equipaggiato con un'arma principale e una secondaria (dotata di munizioni limitate da raccogliere in giro), alcuni accessori in grado di fornire piccoli spunti in termini di salute, resistenza e velocità, nonché una "maschera" che determina la trasformazione in una grossa, potente creatura.

L'aspetto più particolare e caratterizzante di Catalyst Black è senza dubbio il suo gameplay , che riprende le meccaniche dei twin stick shooter con visuale isometrica, ricorrendo come detto anche al concetto di arena. Lo scenario al cui interno si svolgono le partite, e che cambia a seconda della modalità, sembra infatti la mappa di un MOBA, con il suo corridoio centrale e i nemici controllati dall'intelligenza artificiale che si nascondono ai lati, pronti per essere abbattuti al fine di fornirci un vantaggio in termini di progressione.

Modalità

Catalyst Black, la modalità Colosseo con le sue meccaniche PvE

Da buon free-to-play, Catalyst Black non offre ai propri utenti tutti i contenuti fin da subito, bensì propone un percorso che in base al livello d'esperienza raggiunto apre nuove possibilità. Si parte dunque con la modalità Massacro, un deathmatch sei-contro-sei in cui vince la squadra che arriva per prima a venticinque eliminazioni, per poi passare alla modalità Idra, che pone come condizioni per la vittoria quelle di uccidere gli avversari per tre volte, raccogliere venti frammenti oppure distruggere la "base" del team nemico.

Dopodiché ci sono la modalità Colosseo, un PvE in cui un gruppo di giocatori collabora per far fuori cinque ondate di creature man mano più potenti, che culmina con uno spettacolare boss fight; la modalità Eventide, la più complessa e corposa del gioco, che nell'ambito di un singolo match mette insieme una serie di eventi con obiettivi diversi; e infine la modalità Caccia all Bandiera, una variante del tradizionale Capture the Flag che tutti conosciamo.

Catalyst Black, il menu per la gestione del personaggio

Il sistema di progressione disegnato da Super Evil Megacorp funziona molto bene e costituisce una base di partenza solida per chi comincia a cimentarsi con Catalyst Black, visto che si arriva allo sblocco di determinate modalità solo dopo aver fatto alcune ore di pratica con le stipulazioni più semplici e immediate. Il matchmaking a supporto, peraltro, funziona molto bene e si riesce a entrare in partita nel giro di pochi secondi, senza riscontrare problematiche legate alla latenza.

Chiaramente la possibilità di potenziare le armi e gli accessori dei personaggi tramite l'immancabile sistema delle casse premio e le tre valute in-game (polvere, quint e marchi) aprono a risvolti pay-to-win che vengono controbilanciati soltanto dal già citato matchmaking, che si occupa di distribuire le capacità in maniera equilibrata per evitare di dar vita a match a senso unico. Tuttavia non possiamo ancora sapere se tale soluzione si rivelerà efficace sul lungo periodo.