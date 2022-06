The Last of Us Parte 1: funzionalità del Dualsense svelate, i caricamenti saranno "impercettibili"

La pagina del sito ufficiale PlayStation dedicata a The Last of Us Parte 1 è stata aggiornata svelando alcuni dettagli sull'integrazione delle caratteristiche del Dualsense nell'esperienza di gioco del remake per PS5, nonché dei vantaggi offerti dall'SSD della console.

Come era lecito aspettarsi, The Last of Us Parte 1 sfrutterà le peculiarità del Dualsense, ad esempio trasmettendo la sensazione della pioggia che cade grazie al feedback aptico o utilizzando una resistenza dinamica dei grilletti differente a seconda dell'arma usata da Joel e Ellie. Nello specifico la descrizione di PlayStation Direct recita:

"Il feedback aptico del controller wireless DualSense caratterizza diversamente ogni singola arma. Persino gli scenari rinascono a nuova vita, trasmettendo le sensazioni della pioggia che cade, dei passi sulla neve e molto altro ancora."

"Tutte le armi iconiche di The Last of Us, inclusi il revolver di Joel e l'arco di Ellie, prevedono ora una diversa resistenza dinamica dei grilletti adattativi del controller wireless DualSense, per immergerti ancora di più nel combattimento."

Nella stessa pagina viene confermato anche il supporto per la tecnologia audio 3D Tempest per tutti gli auricolari o gli altoparlanti TV compatibili e che il remake offrirà "caricamenti iniziali quasi istantanei" e che quelli di passaggio durante il gameplay saranno "impercettibili" grazie all'SSD di PS5.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PS5 dal 2 settembre e successivamente approderà anche su PC. Rimanendo in tema, PlayStation Direct ha svelato le dimensioni totali del remake.