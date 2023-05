The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, scoperto il punto più alto della mappa

Qual è il punto più alto che è possibile raggiungere all'interno della mappa di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Ce lo rivela il video qui sotto: quando Link raggiunge le 3300 unità circa sull'asse Y, non può spingersi oltre.

Come vi abbiamo raccontato anche nella guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, una delle grandi novità del gioco è rappresentata appunto dalla sua capacità di svilupparsi in verticale, con il protagonista che può letteralmente raggiungere le nuvole e poi lanciarsi verso il suolo.

Il filmato pubblicato da IGN mostra l'altezza raggiunta e come sia impossibile salire ulteriormente, mentre il secondo video rivela l'unica azione che a quel punto si può eseguire, ovverosia lanciarsi nel vuoto per una discesa mai così spettacolare.

Le isole galleggianti e la capacità di spingersi fino al cielo rappresentano ad ogni modo solo alcuni degli elementi che caratterizzano il gameplay di Tears of the Kingdom, che per altri aspetti deve molto a Banjo-Kazooie: Viti e Bulloni, nello specifico i meccanismi che regolano la creazione dei veicoli.