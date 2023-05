Microsoft e Activision: l'approvazione europea potrebbe facilitare l'appello in UK, dice un analista

L'approvazione europea dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft potrebbe facilitare l'appello in UK che la casa di Redmond dovrà sostenere in contrasto alla decisione espressa dalla CMA, stando alle previsioni di un analista di Wells Fargo.

"A nostro avviso, la decisione della Commissione Europea contraddice in maniera diretta le conclusioni espresse dalla CMA, e ciò potrebbe consentire a Microsoft di dimostrare in appello che il blocco si basa su di una visione talmente errata del mercato cloud da risultare irrazionale", ha scritto Brian Fitzgerald.

L'analista ha tuttavia sottolineato che quella di Microsoft rimane una strada tutta in salita, e che l'azienda dovrà confrontarsi sia con la FTC che con la CMA nell'ambito di un percorso che potrebbe protrarsi per i prossimi diciotto mesi e oltre.

Come riportato stasera, la CMA ha riferito al parlamento UK in merito al blocco dell'acquisizione di Activision, fornendo per alcuni osservatori risposte ben poco soddisfacenti, a conferma di un'analisi poco lucida di un settore, quello del cloud, in cui Microsoft domina più che altro per via della mancanza di interesse dei suoi competitor.