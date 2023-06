Bounty Star: il trailer dall'Annapurna Interactive's Showcase del gioco d'azione a base di mech

La sera del 29 giugno 2023 è andato in onda Annapurna Interactive's Showcase: in tale occasione l'editore ha data alcuni aggiornamenti sui giochi già annunciati. Tra i vari abbiamo anche avuto la possibilità di vedere un nuovo trailer di Bounty Star. Potete vedere il filmato qui sotto.

Bounty Star è un gioco d'azione in terza persona nel quale prendiamo il controllo di un mech che potremo personalizzare. Avremo anche una base da potenziare e un sistema di coltivazione. Noi siamo Clem, una combattente esperta e una grande pilota. Dopo una vita di violenza di cui si pente, la donna cerca di aiutare i buoni nel Red Expanse, che è una sorta di versione "post-post-apocalittica del Sud-Ovest americano".

Il termini di gameplay, il mech "Predatore del Deserto MKII" ci permette di combattere dalla distanza o corpo a corpo. Avremo anche diversi mezzi difensivi, come propulsori ad alta velocità, potenziatori di scatto, scudi antisommossa e non solo. Potremo diventare una cacciatrice di taglie che si occupa di liberare la regione dai criminali. Dovremo poi coltivare, fabbricare le munizioni e il carburante, allevare animali e non solo.

Bounty Star è previsto per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.