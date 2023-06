Lushfoil Photography Sim: annunciato un gioco di fotografia in Unreal Engine 5 e alta fedeltà visiva

All'Annapurna Interactive's Showcase è stato annunciato Lushfoil Photography Sim per PC e console. Al momento non ha una data di uscita. Potete vedere il trailer qui sotto.

Si tratta di un gioco di esplorazione e fotografia nel quale potremo esplorare vari angoli del mondo, per scoprire scorci unici da fotografare. Lushfoil Photography Sim viene descritto come un gioco rilassante con grafica realistica e una fedeltà visiva elevata.

La fotocamera che utilizzeremo nel gioco dispone di moltissime opzioni, esattamente come una fotocamera professionale DSLR. Potremo impostare messa a fuoco automatica/manuale, flash, esposizione, contrasto, bilanciamento del bianco, apertura, scatto continuo e altre ancora. Potremo anche manipolare le condizioni ambientali per creare le fotografie perfette: potremo decidere luce, nebbia, neve, vento e pioggia.

Potremo esplorare in vari luoghi per trovare nuove fotocamere e scoprire nuovi angoli dai quali scattare foto. Avremo anche un drone con visuale in prima persona. Lushfoil Photography Sim è stato creato in Unreal Engine 5. Ecco i requisiti consigliati: